Pessel & Boonen: 'Dit is het moment om spelers van Jong FC Utrecht de kans te geven'

De mannelijkheid ontbrak bij FC Utrecht en voetballend vonden Pessel & Boonen het al helemaal niks. Ze maken zich ook zorgen over het feit dat er opnieuw heel weinig kansen werden gecreëerd. De twee waren wel positief over Jong FC Utrecht en dat met name de speelwijze van coach Ivar van Dinteren. Volgens de criticasters is dit dan ook het moment om spelers van de Utrechtse beloften de kans te geven bij de hoofdmacht. Dat en meer in een kersverse aflevering van Pessel & Boonen.