Sari van Veenendaal neemt afscheid in de Galgenwaard: 'Kwam hier als klein meisje al met mijn vader'

"Ik kan me voorstellen dat mijn besluit om te stoppen voor buitenstaanders heel onverwacht kwam", zegt Van Veenendaal. "Maar voor mij was het een proces waar ik al maanden mee bezig was en al met heel veel mensen over had gesproken." De reden om te stoppen was simpel. "Ik merkte dat ik niet meer zoveel plezier haalde uit het voetballen. Het was tijd voor iets anders."