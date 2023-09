Voormalig Europees kampioen Rob Druppers: 'Dafne was echt heel goed'

Druppers' grootste succes was zijn zilveren WK-medaille op 800 meter, in 1983. Vier jaar later werd hij Europees kampioen indoor op diezelfde afstand, in 1988 en 1989 zilver. Tijdens dat laatste EK had hij al last van een blessure aan zijn achillespees. Een jaar later stopte hij. "Ik heb het niet uitgesteld en ben meteen maatschappelijk aan de slag gegaan."