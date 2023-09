Uitslagen en interviews: IJsselmeervogels verslaat Kampong, Sportlust'46 blijft bovenin meedoen: 'Verdiend'

"Ik vond deze zege meer dan verdiend. Ook al maken we het onszelf moeilijk", sprak Jochem Twisker na afloop. "Ik vond ons in de tweede helft wel iets minder spelen aan de bal. Het was te rommelig. Dit team moet de organisatie beter bij elkaar houden. We hebben zeker een selectie die mee kan doen om de titel."