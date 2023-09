Amateurvoetbal: 'Ik heb als trainer nog nooit verloren bij IJsselmeervogels'

Ook voor DOVO is een driepunter een must, maar dat is dan om niet in de onderste regionen terecht te komen. De Veenendalers staan elfde en ontvangen vanmiddag nummer 12 Volendam. Bij winst nestelt DOVO zich voorlopig in de veilige middenmoot. Een nederlaag betekent dat de onderste plaatsen weer angstvallig in de buurt komen.