FC Utrecht ontvangt Almere City: 'Wij krijgen het publiek mee, wij spelen met twaalf man'

Maar dat is na afloop. Er was dus geen enkele speler die in het veld tegen Boussaid zei dat het anders moest. "Dat gebeurt inderdaad te weinig", erkent Jans. "Ze voeren prima uit wat wij aangeven, maar het moet nog teveel van ons komen. Terwijl als je kijkt naar de basis, we hebben veel routine. Alleen die staan er op dit moment meestal niet in." Dan zouden er dus anderen moeten opstaan. "Iedereen moet coachen", vindt Jans, die met name wijst op Can Bozdogan. "Can staat midden in het elftal, hij is de spin in het web. Hij moet dus coachen, maar hij moet ook gecoacht worden door de mensen achter hem."