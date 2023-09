Erik analyseert FC Utrecht: Aandacht voor Seuntjens, Boussaid en Almere City FC

Othmane Boussaid was tegen Heracles één van de uitblinkers aan de kant van FC Utrecht. De Belg blonk uit aan de linkerkant in de aanval. Tegen NEC verviel hij in oude fouten. "Tegen Heracles was hij heel goed, maar nu zagen we hem in het eigen zestien meter gebied. Maar hij moet de bal voorin krijgen en een actie maken", legt Van der Meer uit. Boussaid was het eens met de kritiek. "We stonden achter en ik wilde wat forceren waardoor ik ging rondzwerven. Dat was niet goed. Uiteindelijk maak je het daardoor alleen maar moeilijker voor je teamgenoten." De vraag of hij daarop wordt aangesproken in het veld beantwoorde Boussaid met 'nee'. "Dat is echt ongelooflijk", vindt Van der Meer. "En als je weet dat je spelers dat niet doen, moet er iemand op de bank zijn die tegen Boussaid zegt dat hij op zijn plek moet blijven. Want de enige manier om NEC uit elkaar te spelen is om je positie te houden en snel te spelen."