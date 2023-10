FC Utrecht diep in de zorgen na thuisnederlaag tegen Almere City: 'Druk wordt groter'

In plaats van elf tegen tien werd het dus tien tegen elf. Met elf had Utrecht in de openingsfase van de tweede helft nog een reuzenkans gekregen via Mats Seuntjes, maar de spits faalde oog in oog met Bakker hopeloos. Oscar Fraulo schoot in het zijnet en een afstandsschot van Seuntjes werd door Bakker tot hoekschop verwerkt.