Mountainbikester Pieterse stelt eindzege wereldbeker veilig: 'Droomseizoen'

Pieterse is blij dat het haar in de VS nu al is gelukt de wereldbeker te grijpen. "Dit is gek. Ik was vandaag in mijn hoofd constant bezig met het klassement en dat geeft meer druk. Ik ben echt blij dat het is gelukt", aldus de mountainbikester. Na de race in Snowshoe sprak ze over een droomseizoen.