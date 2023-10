Uitslagen en interviews: Spakenburg na vijfde zege op rij nieuwe koploper, ook GVVV en Hercules doen goede zaken

GVVV wist tegen Excelsior Maassluis de goede flow vast te houden. De Veenendalers speelden een sterk eerste helft en kwamen dan ook terecht op 2-0 voorsprong. De 1-0 werd gemaakt door Barry Maguire. Zijn hoekschop vloog via de paal in één keer in het doel. Twee weken geleden lukte dat teamgenoot Leroy George ook al. De 2-0 kwam op naam van Justin Spies. De aanvaller, die even later geblesseerd het veld moest verlaten, schoof de bal in de verre hoek. Via Pieter Langedijk van Excelsior Maassluis kwam al in de eerste helft de 2-1 eindstand op het scorebord. Na de rust had GVVV het iets moeilijker maar de bezoekers kwamen niet meer in de buurt van de gelijkmaker.