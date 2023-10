LIVEBLOG: FC Utrecht achter tegen een overtal Volendammers

Jans blijft achter zijn standpunt staan dat hij er niemand bij hoeft. Ook niet nu de doelpunten uitblijven. "Ik ken Mats Seuntjens al wat langer. Ook bij AZ heeft hij een hele periode in de spits gespeeld. Dat kan hij ook wel. Als hij vorige week een van de twee kansen er in had geschoten was deze discussie nooit ontstaan. Je moet een mening daar niet op baseren. Verder hebben we Isac Lidberg. Die heeft FC Twente toen ik daar zat met Go Ahead Eagles best wel pijn gedaan. Die heeft zo'n werklust en energie. Hij komt van een mindere club, maar ik zie hem echt beter worden. En we hebben Anthony Descotte. Die is tot nu toe op de achtergrond geweest, omdat hij nog niet fit genoeg was, is ook een talent. We hebben keuze zat. Als blijkt dat het niet genoeg is dan zul je misschien op posities moeten versterken."