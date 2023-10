Amateurvoetbal: Spakenburg en GVVV willen zegereeks voortzetten, toppers in derde divisie

GVVV-aanvaller Byron Burgering was vorig seizoen met 24 treffers de topscorer. In de tweede divisie was het voor de voetballer even wachten tot zijn eerste treffer. In de eerste zes duels bleef hij droog staan. Vorige week lukte het hem eindelijk om de ban te breken. Hij scoorde bij de 2-0 zege op Katwijk. Het is voor de fans van GVVV te hopen dat die treffer weer de eerste van vele is.