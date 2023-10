Harde nederlaag Jong FC Utrecht

Als binnen vier minuten had de thuisploeg de bal in het net liggen via Kaars. In de 13e minuut werd het zelfs 2-0 door een treffer van Amuzu. In de tweede helft kreeg Jong FC Utrecht nog twee doelpunten te verwerken. Botos scoorde in de 52e minuut, waarna Kaars er in de 68e minuut 4-0 van maakte.