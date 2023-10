Tweede Dutch Superbike titel op rij voor Wayne Tessels

Wayne Tessels: "Het is erg mooi dat we opnieuw Dutch Superbike kampioen zijn geworden! De tweede titel op rij met Druijff Racing Kawasaki. Tijdens de seizoensfinale moesten we nog een paar punten pakken. Gelukkig konden we het in de eerste race gelijk afmaken. Tijdens de slotrace had ik een mooi gevecht met Eddie. We wisselden meerdere keren van positie, ook in de laatste ronde. Gelukkig kon ik hem nog pakken en het seizoen met een overwinning afsluiten. Ik wil het team, mijn sponsoren en alle mensen die mij steunen heel erg bedanken voor dit mooie en goede seizoen!"