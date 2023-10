FC Utrecht vrouwen winnen ook vierde wedstrijd in de eredivisie

In Velsen-Zuid won FC Utrecht met 2-1. Toch kwam Telstar beter uit de startblokken. Uit een hoekschop van Lieke Vis kopte Telstar-aanvoerder Felice Hermans bij de tweede paal binnen. In de 27e minuut zorgde Eshly Bakker voor de gelijkmaker. Ze werkte met hulp van de paal binnen. Invalster Tami Groenendijk zorgde in de 77e minuut voor de winnende treffer. Het was alweer haar tweede wedstrijd van het seizoen.