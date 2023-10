Pessel & Boonen: 'FC Utrecht - Ajax is nog nooit zo beladen geweest'

Sinds afgelopen weekend staat FC Utrecht op de laatste plaats in de eredivisie. In een onoverkomelijke extra lange aflevering gaan Pessel en Boonen in op de al na 5 minuten verloren wedstrijd tegen Volendam, het terugsturen van de bussen met Utrecht-supporters, het ontbrekende FC Utrecht-DNA, het aankoopbeleid en de meest beladen FC Utrecht - Ajax ooit. Het wordt in de Galgenwaard het duel tussen de nummers 18 en 16 van de eredivisie. Dat noemt men ook wel een degradatiekraker.