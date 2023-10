Ultee moet het veld ruimen bij Cambuur

Utrecht - Sjors Ultee is niet langer hoofdtrainer van SC Cambuur. De leiding van de eerstedivisieclub uit Leeuwarden stelde de Utrechter maandag op non-actief nadat Cambuur vrijdag met 5-2 bij FC Dordrecht had verloren. Dat was voor Cambuur, dat vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, de derde op rij in de competitie.