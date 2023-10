Hoe promovendus GVVV het aantal tegengoals met 90 procent wist te reduceren: 'Keuze pakt goed uit'

Veenendaal - In aanloop naar de start van de tweede divisie zei GVVV-trainer Gery Vink dat zijn droom altijd kampioen worden is, ook al is zijn ploeg de promovendus op het hoogste amateurniveau van Nederland. De competitie is inmiddels acht duels onderweg en de Veenendalers hebben 'slechts' vier punten achterstand op de koppositie. Na een matige seizoenstart zit GVVV nu in goede flow en dat komt mede door het omturnen van de ervaren Barry Maguire van middenvelder tot centrale verdediger.