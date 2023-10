FC Utrecht-trainer Jans puzzelt verder: 'Nog steeds zoeken naar de ideale elf'

Jans was blij dat zijn ploeg in de oefenwedstrijd tegen NEC met veel inzet speelde. "Dat we de middenvelders in durfden te spelen, van kant wisselden en we hebben veel gecreëerd, dat deed mij het meeste plezier", zei de oefenmeester na de 2-1 zege in Nijmegen. "Met beide goals ben ik tevreden. Dit geeft een goed gevoel."