Uitslagen en interviews: Spakenburg én IJsselmeervogels aan kop, zegereeks GVVV ten einde

"Wanneer wij wisselen dan worden we niet minder. Sterker nog, als we wisselen dan hebben we bepaalde individuele kwaliteiten die we kunnen brengen waar we sterker van worden", zei Meijndershagen. Hij nam de honneurs bij de media waar voor hoofdtrainer Gertjan Karsten. De oefenmeester liet de interviews aan zich voorbij gaan omdat het zaterdag de geboortedag van zijn vorig jaar overleden zoon was. "Het is voor hem een vrij emotionele dag. De overwinning is dan mooi. Hij gaat het vieren hoe hij dat graag wil."