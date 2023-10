Amateurvoetbal: Heeft Bunschoten-Spakenburg na dit weekend twee koplopers?

Dit weekend speelt GVVV een uitduel tegen ACV in Assen, de nummer tien van de ranglijst. Vorig seizoen speelden GVVV en ACV nog in de derde divisie. De ploeg uit Assen werd kampioen terwijl de Veenendalers via de nacompetitie het promotieticket bemachtigden. In de derde divisie was ACV vorig seizoen tot tweemaal toe een maatje te groot voor GVVV. Beide ontmoetingen eindigden in 2-1 voor de voetballers uit Assen.