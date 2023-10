Erik analyseert FC Utrecht: Goed verdedigen, onnodig storen en de juiste keuzes maken

Analist Van der Meer vindt dat Seuntjens anders met deze mogelijkheid had om kunnen gaan. "Helemaal vanuit achter is Van der Maarel meegekomen. Als Seuntjens hem breed legt dan is het een 100 procent goal. Dan wordt het 1-1 en dan ga je minimaal met een punt daar weg. Het zijn allemaal momenten, die in de fase waarin we zitten, niet goed gaan. Hier moeten we niet in blijven hangen."