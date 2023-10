Hockeyoverzicht: Schaerweijde grijpt net naast eerste zege

De dames van Kampong namen het na een sterke start van het seizoen op tegen Bloemendaal dat pas 1 punt had. De Utrechters verslikten zich in Bloemendaal in hun tegenstander. Bente van der Veldt bracht Kampong in de 22e minuut op 0-1. In de 42e minuut maakte Rosalie Rosman gelijk. 1-1 was ook de eindstand. Kampong zakt naar de 7e plaats met 7 punten uit 5 duels.