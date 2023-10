Pieterse begint wereldbekerseizoen met tweede plek, Van der Haar wordt vijfde

Halverwege had Van Empel al een marge van 23 seconden opgebouwd op haar concurrente uit Amersfoort, die nog maar net het mountainbikeseizoen had afgesloten en nooit dichterbij kwam. Pieterse kon leven met haar tweede plek. "Ik heb in het begin een paar foutjes gemaakt waardoor Fem bij me kon wegrijden. Over de vorm ben ik tevreden."