Quick in 2024 niet in hoofdklasse honkbal: 'Enorm teleurgesteld in KNBSB'

De andere hoofdklasse clubs hoeven hun financiële plaatje pas half december rond te hebben. "Ik heb een wrang vermoeden dat de KNBSB terug wil naar een hoofdklasse met acht clubs. En dan komt de situatie van Quick daarbij goed van pas." Sluiter wil liever niet slecht denken, maar benadrukt dat Quick geen club is die onverantwoorde risico's neemt. "We waren lange tijd een van de weinige clubs die zowel in de hoofdklasse honkbal en softbal actief was. In 2021 besloten we na twee zware coronajaren dat dit niet langer verantwoord was. Dus gaven we zelf de softballicentie terug. Voor het honkbal geldt hetzelfde. We hebben een zeer goede en integere penningmeester. Als hoofdklasse honkbal in 2024 onverantwoord was geweest hadden we onszelf wel teruggetrokken."