DOVO en trainer Florian Wolf per direct uit elkaar: 'Niet op één lijn'

"Florian heeft vorige week gemeld dat hij zijn tot juni lopende contract niet zal verlengen. Wij hebben daarop intern overleg gevoerd. Conclusie daarvan is dat we de samenwerking nu beëindigen", zegt Henri Drost, voorzitter van de Technische Commissie. "We zitten over een aantal zaken niet op één lijn. Onze inschatting is dat dit de komende maanden niet beter gaat worden." Over welke punten verschillen van inzicht zijn, is niet bekendgemaakt.