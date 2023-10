Door de lens van Ankie: 'Misschien is dat ook iets voor de echte wereld'

Zo fröbelde ik eens als schoolfotograaf, de beste leerschool ooit trouwens, een poster in elkaar met daarop een grote groene wereldbol waarop alle leraren van de school hand in hand huppelde. Om zo samen te proberen om de vrede te bewaren. Gekleurde petjes gingen de klassen rond. Waar mijn verlegen dochter blij was dat ze de pet in haar favoriete kleur blauw wel eens mocht dragen, stelde het mijn zoon teleur dat hij nooit eens die mooie rode pet op mocht. Tja, hoe leg je een klein onschuldig manneke uit dat zijn lievelingskleur symbool staat voor het uitlokken van conflicten.