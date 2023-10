Kijk terug: FC Utrecht met mes tussen de tanden langs Ajax: 'Hoezo geen FC Utrecht-DNA?'

Vanaf de tribune werden twee bekers op het veld gegooid na de verprutste kans. Scheidsrechter Higler besloot de wedstrijd stil te leggen. "We hadden het er in de kleedkamer over dat we deze nog steeds konden winnen", vertelde Marouan Azarkan. En dat gebeurde. Na de afkoelingsperiode maakte Oscar Fraulo alsnog 4-3. Hij in de stiftte in de 90e minuut fraai binnen na een fabelachtige steekspass van Azarkan. "Ik ben zo blij met mijn voorassist en assist. Zo is het lekker voetballen in Galgenwaard. Dit was mijn fijnste wedstrijd hier tot nu toe."