Erik analyseert Ajax: 'Kwetsbaar onder druk'

AZ koos er op momenten voor om tegen Ajax met veel man druk te zetten op één speler. "Dat gebeurde met Bergwijn. Die kon geen kant uit. Daar is lef voor nodig, maar je moet het wel met volle overgave doen." Mats Seuntjens is het er mee eens dat daar lef voor nodig is, maar ziet de voordelen. "Als je druk op die man houdt kunnen ze wel vijf man voorin hebben, maar die zijn niet bereikbaar. En als ze het wel zijn is het een lange peer in niemandsland. Aan de andere kant willen we ook wel druk zetten tegen Ajax en dan haal je ook wel weer een beetje de ruimte weg achter de verdediging. Dus we zullen beiden moeten doen."