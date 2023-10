Mats Seuntjens verwachtte tot op heden meer van stap naar FC Utrecht: 'Heb het nog niet kunnen afdwingen'

Seuntjens scoorde al eens in Stadion Galgenwaard in dienst van NAC. "Maar het wordt tijd dat ik het in het shirt van FC Utrecht ga doen", zegt de aanvaller in Een Berg Sport van deze week. Deze zomer tekende Seuntjens transfervrij bij FC Utrecht maar het is nog niet geworden wat hij ervan had verwacht. "Maar er is nog genoeg tijd. Ik wil het zo snel mogelijk hebben zoals ik het wel van tevoren had uitgestippeld. Ik heb daar vertrouwen in."