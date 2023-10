FC Utrecht-vrouwen winnen en scoren niet in Eindhoven (4-0)

PSV had geen kind aan de koploper van de Vrouwen Eredivisie. Al na 16 minuten spelen lag de bal in het Utrechtse net, 1-0 door Indiah-Paige Riley. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een penalty die benut werd door Joëlle Smits. In de 68e minuut werd het 3-0 door PSV-aanvaller Chimera Ripa en in de 81e minuut 4-0 door Maxime Snellenberg,