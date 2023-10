Botic van de Zandschulp stap dichter bij ATP-hoofdtoernooi Basel

Van de Zandschulp had twee sets nodig om Brunold uit te schakelen. Het werd 6-1 en 7-6 voor de Veenendaler, die in totaal ruim anderhalf uur op de baan stond in Basel. Hij was het ook aan zijn stand verplicht, omdat hij bijna 500 plaatsen hoger staat dan Brunold op de wereldranglijst (67 om 561).