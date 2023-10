Van der Haar op podium in eerste cross Superprestige

Een slippertje van Nys in een van de laatste bochten betekende de beslissing. "Het was een praktisch onmogelijke plek waar hij wilde versnellen", oordeelde Iserbyt. Van der Haar roemde de strijdlust van zijn jonge ploeggenoot. "Hij durft alles of niets te spelen, daar houd ik van." Nys was niet onder de indruk van zijn tegenslag. "Ik vond het al knap dat ik weer vooraan was gekomen", sprak de zoon van voormalig topper Sven Nys.