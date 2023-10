Van Bezouwen opvolger Wolf bij DOVO

Van Bezouwen was al eerder bijna hoofdtrainer van DOVO. "We hadden in 2021 al een goede indruk van Jeroen gekregen. Destijds ging de keuze tussen Florian en Jeroen en die keuze was lastig", zegt Jimmy Spelbos namens de technische commissie van de Veenendaalse club. "Jeroen was nu beschikbaar en we zijn opnieuw in gesprek gegaan. Dat heeft ons ervan overtuigd dat Jeroen in de huidige omstandigheden de beste man op deze plek is."