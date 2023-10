'Verrassende' promovendus LRC Leerdam voelt zich thuis in vierde divisie: 'We doen voor niemand onder'

De doelstelling voor trainer Sluis is duidelijk. Niet handhaven, maar een plek in het linker rijtje. "Ik denk dat het een realistische doelstelling is. Je kan wel zeggen dat je je wil veilig spelen... Maar we hebben een groep die zich nog verder door kan ontwikkelen. Als we het voor elkaar krijgen om in het linker rijtje te eindigen dan mogen we tevreden zijn."