Spakenburg presenteert eerste aanwinst voor volgend seizoen

Volgens de TC van Spakenburg is Beelen een speler die uitstekend past in de speelstijl van trainer Chris de Graaf. "In de wedstrijden die we hebben bekeken was hij zeer nadrukkelijk aanwezig, vooral door zijn loopvermogen en creativiteit. Ian is een moderne middenvelder die veel meters maakt, technisch begaafd is en in staat om medespelers in scoringspositie te brengen. En hij pikt regelmatig zelf een goaltje mee. We zijn dan ook blij dat we met Ian onze eerste versterking voor komend seizoen binnen hebben."