Van de Zandschulp uitgeschakeld in Basel

Veenendaal - Tennisser Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het indoortoernooi in Basel uitgeschakeld. De Canadees Félix Auger-Aliassime was in twee sets te sterk voor de Veenendaler: 6-4 6-2. Van de Zandschulp had in de eerste ronde nog gewonnen van de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets.