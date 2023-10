Kijk terug: Barkas redt FC Utrecht tegen Fortuna Sittard: 'Dankzij briefje van Wapenaar'

Jens Toornstra was teleurgesteld. "Ik denk dat we er veel meer uit hadden kunnen halen. We hadden wel meer vertrouwen door vorige week." Toornstra was in de rust in de ploeg gekomen voor Labyad. "Waarom? Dat moet je aan de trainer vragen." Jans was eerlijk op die vraag. Zakaria speelde een ongelukkige wedstrijd en Jens viel goed in vorige week en die had ook deze week weer het goudhaantje kunnen zijn." Toornstra was het daar mee eens. "Ik had een grote kans om te scoren, maar ik hing te veel naar achteren denk ik waardoor die overging. Laten we er nu dinsdag in de beker tegen RKC maar een feestje van maken." De hele bekeravond met FC Utrecht, Spakenburg en GVVV is live te horen met de stream van RTV Utrecht.