Liveblog: FC Utrecht neemt het op tegen Fortuna Sittard

Utrecht - FC Utrecht hoopt de prestatie afgelopen zondag tegen Ajax, vanavond te kopiëren in de strijd tegen Fortuna. In Sittard zal het vooral niet moet verslappen na de 4-3 zege op de in nood verkerende recordkampioen. FC Utrecht staat 16e en is ook nog lang niet uit de kelder geklommen. Fortuna Sittard is de nummer 12 van de eredivisie. Fortuna Sittard - FC Utrecht is live te horen via de stream . Met commentaar van René van den Berg, Bert Kous en analist Erik van der Meer. Ook via dit Liveblog doet RTV Utrecht verslag van de wedstrijd.