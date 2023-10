Erik analyseert FC Utrecht - Ajax: 'Genoten van durf Leliendal'

Van der Meer begint met iets waar hij al bang voor was doordat Utrecht met twee controleurs speelde op het middenveld. "Ze spelen hier 4-3-3 met de punt naar voren. Met Labyad voorop en daarachter Flamingo en Bozdogan. Die laatste loopt een beetje te gokken. Hij wil voor zijn man komen en dat gaat fout en komt er meteen een kans voor Ajax. Je moet in zo'n situatie zorgen dat je de man hebt of de bal hebt. En niet gokken dat de bal teruggaat, want hij had eigenlijk al aan de andere kant moeten staan."