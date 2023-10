Uitslagen en interviews: Spakenburg en IJsselmeervogels na krappe zeges nog aan kop, streekderby Kampong - DOVO eindigt onbeslist

Twintig minuten voor tijd breidde Spakenburg de score weer uit. Via een treffer van Ferebory Kourouma werd het 3-1. Maar die stand stond maar even op het scorebord. Jong Almere City kwam via een strafschop terug tot 3-2. Zeven minuten voor tijd werd ook de zesde treffer van de wedstrijd gemaakt. Floris van der Linden maakte de 4-2. Daarmee was het nog niet gedaan. In de blessuretijd kopte Tijmen Wildeboer namens de bezoekers de 4-3 eindstand op het scorebord.