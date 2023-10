Veldrijder Van der Haar wint wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen: 'Heel belangrijk voor mij'

De laatste zege van Van der Haar is wereldbeker was in november 2021. Hij was toen succesvol in het Tsjechische Tabor. Door zijn winst in Maasmechelen is hij de nieuwe leider in de stand van de wereldbeker met 61 punten. Iserbyt heeft 1 punt minder. Thibau Nys is derde met 59 punten. Hij won in Waterloo de eerste wedstrijd van dit seizoen, maar eindigde zondag mede door een val in de slotfase als zevende