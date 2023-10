FC Utrecht begint tegen RKC aan KNVB-bekertoernooi: 'Het is herfst, we moeten stormen'

Jans versloeg in 2014 als trainer van PEC Zwolle Ajax in een legendarische finale met 5-1. Hij weet dus hoe het moet, de beker winnen. "En dat weten ze bij FC Utrecht ook", zegt de oefenmeester. "Het is ongekend wat een bekersucces losmaakt in een stad en met de supporters, zoals in Utrecht, Zwolle, Groningen en bij Roda JC." Maar ja, FC Utrecht moet eerst de eerste ronde maar eens zien te overleven. "We hadden ook een club uit de KKD of de tweede divisie kunnen loten. Maar we spelen thuis, we hoeven niet bang te zijn."