Door de Lens van Ankie: de echte liefhebber kijkt altijd

"Liefhebbers", opper ik voorzichtig. In gedachten zie ik een vriendin van mijn dochter voor me die al softballend op hoog niveau in vele verre uithoeken van de wereld is geweest. Ook denk ik opeens weer aan het toen nog jonge talent Tijmen Takke, die ik jaren geleden trots in vol ornaat met zijn honkbalknuppel fotografeerde bij zijn ouders in de achtertuin. Gepassioneerde jonge sporters die er alles voor over hebben om hun droom uit te laten komen.