Liveblog KNVB Beker: Verlenging bij Scheveningen - Hercules, Eemdijk en IJsselmeervogels uitgeschakeld

Er komt nog een club uit de gemeente Bunschoten-Spakenburg in actie: Eemdijk. De Diekers spelen een uitduel tegen de mede-amateurs van Volendam. Eemdijk staat in de derde divisie A op de zesde plek, Volendam is in diezelfde competitie de nummer acht. Begin september was Eemdijk in de competitie op eigen veld met 3-1 te sterk voor de Volendammers.