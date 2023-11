Van de Zandschulp naar achtste finales in Parijs

Het werd 6-4 2-6 6-3 voor Van de Zandschulp, de nummer 60 van de wereld. Voor Van de Zandschulp is het de tweede keer dit jaar dat hij de Amerikaan Paul weet te verslaan. In de derde ronde neemt de 28-jarige Nederlander het op tegen de Rus Andrej Roeblev, die vijfde staat op de wereldranglijst. Van de Zandschulp had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema in Parijs.