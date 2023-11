Van de Zandschulp verliest van Roeblev op masterstoernooi Parijs

Ook in de tweede set bleef Roeblev sterk serveren. In de zevende game brak hij de Nederlander. Bij een 4-3-tussenstand wist Van de Zandschulp zijn eerste breakpoint niet te benutten. In de volgende game benutte de 26-jarige Rus zijn eerste wedstrijdpunt, na ruim een uur spelen. Roeblev speelt in de volgende ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner of Alex de Minaur uit Australië.