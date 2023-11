Vooruitblik amateurvoetbal: Bunschoten in het teken van de 'Kleine Derby'

Provincie Utrecht - Voor het eerst in de historie staat in Bunschoten vanmiddag de 'Kleine Derby' op het programma. Doordat IJsselmeervogels vorig seizoen degradeerde uit de tweede divisie is er dit jaar geen Rood tegen Blauw in het vissersdorp. Maar omdat Eemdijk kampioen werd in de vierde divisie is er wel Rood tegen Groen. Dat gebeurde nooit eerder.