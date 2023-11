Kijk terug: FC Utrecht profiteert tegen FC Twente niet van overtal: 'Zat meer in'

In de 30e minuut ging de bal op de stip. Sagnan maakte per ongeluk hands op een hard schot, waarna de VAR in actie kwam. Barkas slaagde er niet in om voor de tweede eredivisiewedstrijd op rij een penalty te stoppen. Steijn schoot onberispelijk door het midden binnen: 1-1. Jans kon leven met de strafschop. "Een scheidsrechter zit nou eenmaal vast aan regeltjes. Het schot is van zo dichtbij dat Sagnan geen tijd had om zijn arm weg te trekken en de bal was ook naast gegaan. Maar als het Twente was overkomen had je ons ook niet horen klagen. Dus dat doen we nu ook niet. Het is wat het is."