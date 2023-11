Liveblog: Hekkensluiter FC Utrecht treft FC Twente

FC Utrecht haalde uit de laatste twee competitieduels 4 punten, en won ook de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk afgelopen dinsdag. Maar in die wedstrijd bleek ook dat het vertrouwen nog altijd broos is. "Ik vond die broosheid tegen RKC wel meevallen", zegt Jans. "Zij komen terug in de wedstrijd door twee momenten. En na die 3-2 zijn we niet mentaal in elkaar geklapt." Mike van der Hoorn proeft ook een sfeerverandering. "Als je niet verliest is het leuk en winnen geeft extra motivatie."